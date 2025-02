Lanazione.it - Al teatro Il Momento va in scena "L'Elisir d'amore"

Empoli, 4 febbraio 2025 – Un'occasione per ascoltare la grande musica, un'occasione per riscoprire un melodramma in due atti celebre in tutto il mondo. Sabato 22 febbraio 2025, ilIl, in via del Giglio 59 a Empoli, ospiterà "L'd'" di Gaetano Donizetti. L'appuntamento, promosso dall'associazione culturale Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli e con il contributo del Ministero della cultura, è alle ore 21. Il giorno seguente, alle 16, sarà invece inalGiuseppe Verdi a Casciana Terme (info e prenotazioni https://shorturl.at/ZTy7m ) fra gli eventi della stagione teatrale 2024/25 a cura dell’Associazione Internazionale diGuascone. L'd'è un melodramma giocoso in due atti di Gaetano Donizetti su libretto di Felice Romani.