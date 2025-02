Ilgiorno.it - Al San Rocco rivive la canzone italiana

I brani più famosi di cantanti e cantautori italiani degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta riletti in chiave orchestrale, per farre le emozioni che quei testi e quelle musiche hanno scatenato in più di una generazione. È quello che proporrà il concerto “Ti regalo una- Dagli anni ‘60 ai ‘90, il meglio della musica”, che si terrà venerdì alle 21 al Teatro Sandi via Cavour, a Seregno: protagonisti saranno i musicisti della Filarmonica Ettore Pozzoli, con l’orchestra che sarà diretta da Mauro Bernasconi e con i pezzi arrangiati da Paolo Diotti. A interpretare le canzoni le voci di Massimo Gallinati e Caterina Desario. Il concerto vuol essere un omaggio a quelle melodie senza tempo, "un invito a condividere quelle emozioni che generazioni di cantanti ci hanno regalato negli anni ‘60, ‘70, ‘80", spiegano gli organizzatori.