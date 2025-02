Calciomercato.it - Al Napoli arriva Okafor, ma il post Kvaratskhelia è stato un disastro: sfumati 10 colpi

Ilha cercato a lungo il sostituto di: alla fine èto in prestito l’attaccante svizzero, ma era solo l’undicesima alternativaKhvichanon è maia disposizione di Antonio Conte dall’inizio del nuovo anno. Aveva già avviato contatti mesi fa con il PSG, poi la richiesta ufficiale di andare via in questa sessione e l’amarezza del mister per aver perso uno dei migliori calciatori in rosa. Un tradimento.Zhegrova e Garnacho, tra i(LaPresse) Calciomercato.itDaFiorentina-, Manna si è messo a lavoro notte e giorno alla ricerca del sostituto ideale. Tantissimi i nomi vagliati per la corsia mancina. Per qualcuno solo un sondaggio, un’informazione richiesta all’agente o al club. Per altri trattative non portate al termine, ma certe.