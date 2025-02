Al Bookstage il quarto appuntamento di Beat Sofa esplora il rapporto tra musica e religionei a partire dalla conversione di Cat Stevens in Yusuf Islam

Firenzetoday.it - Al Bookstage il quarto appuntamento di "Beat Sofa" esplora il rapporto tra musica e religione(i) a partire dalla conversione di Cat Stevens in Yusuf Islam

Leggi su Firenzetoday.it

Al, libreriale e music bar in via Fiesolana 8 a Firenze, prosegue: l’esperimento sociale live per la comunità che si ritrova intorno alle leggende del rock. Ogni settimana un incontro dove tutti sono protagonisti. Ingresso libero. Mercoledì 5 febbraio alle 21.15 siedono.