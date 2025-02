Ilgiornaleditalia.it - Agricoltura: Carloni (Lega), Aiutare torrefattori italiani contro aumento costi caffè e Regolamento Europeo

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

“Il nuovoDeforestazione Zero (EUDR) prevede che dall’anno prossimo ilda aree deforestate non possa essere immesso nel mercato. Intanto il prezzo delle varietà Arabica e Robusta ha subito un rialzo del 12% solo negli ultimi 15 giorni. Gelate e siccità in Brasile e