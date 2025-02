Lanazione.it - Agliana a segno. Bottegono piange

ride, Bottegone. La terza giornata del girone di ritorno del campionato di serie C ha infatti visto l’Endiasfalti cogliere il terzo successo di fila (54-77 a Firenze contro la Sancat). Il tabellino di: Zita 3, Bacci 8, Nesi 7, Manetti 19, Nieri 5, Giannini 7, Rossi 18, Mucci 10, Bonistalli, Andrei. Male invece la Valentina’s Camicette è caduta (59-77) alla King al cospetto del non irresistibile Fucecchio. Il tabellino di Bottegone: Magnini 2, Biagi 17, Mati 9, E. Cukaj 2, Calderaro 2, Cecconi 6, Meacci 8, Giusti, Catalano 7, N. Milani 6, Agostini, Santi. In classifica,ha operato il sorpasso ai danni di Bottegone: è sesta a quota 16. G. B.