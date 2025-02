Napolitoday.it - Agguato a Napoli: un morto e un ferito

Spari questo pomeriggio a Miano in via Janfolla, Francesco Abenante, 34 anni, ritenuto legato al clan Lo Russo, è stato ucciso nell'un 32enne, trasportato d'urgenza al Cardarelli. Sul posto le forze dell'ordine. Non si esclude la pista della camorra.