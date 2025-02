Tarantinitime.it - Aggredisce la madre nonostante il divieto di avvicinamento, arrestato

Tarantini Time QuotidianoI Carabinieri della Stazione di Laterza in collaborazione con i colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Castellaneta nel weekend scorso hannoun 30enne del posto, presunto autore di atti persecutori ai danni dell’anziana.L’intervento dei Carabinieri si è reso necessario a seguito dell’improvviso ritorno nella casa delladel giovane, già destinatario del provvedimento di ammonimento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e in particolare per la lite in famiglia che ne sarebbe scaturita per futili motivi.L’anziana donna ai Militari dell’Arma avrebbe poi raccontato che, il figlio più volte l’avrebbe aggredita e minacciata di morte, motivo per cui quando si è presentato in casa ha chiamato il 112. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno accertato la presenza del 30enne, che,il loro intervento ha continuato ad inveire verso