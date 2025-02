Ilrestodelcarlino.it - Aggredisce i carabinieri. Giovane rimesso in libertà

Sorpreso a rubare armato di coltello in un hotel della zona stazione, giovedì scorso aveva mandato in ospedale dueprima di venir arrestato. L’uomo, un 26enne reggiano, è accusato di rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e porto abusivo di un coltello. Ieri è statoinal termine dell’interrogatorio di garanzia davanti al giudice Matteo Gambarati; la Procura aveva domandato la convalida dell’arresto e la misura cautelare dei domiciliari, ma il suo legale, Massimo Giuseppe Adamo, ha fatto valere il peso dell’incensuratezza del. Il 26enne il 30 gennaio si era introdotto nell’albergo salendo inosservato fino al quinto piano ed era entrato negli spogliatoi degli addetti alle pulizie. Qui aveva forzato gli armadietti ed arraffato abiti, effetti personali e circa 200 euro in contanti.