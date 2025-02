Game-experience.it - Age of Mythology Retold ed Age of Empires 2: Definitive Edition sono in arrivo su PS5

Leggi su Game-experience.it

Microsoft ha annunciato ufficialmente che Age ofe Age of2:arriveranno su PS5, segnando di conseguenza un passo storico per il franchise. Con questa mossa, gli sviluppatori puntano ad ampliare la community e offrire ai giocatori console la possibilità di immergersi in due dei più grandi titoli RTS di sempre.Il primo a debuttare su PlayStation sarà Age of, disponibile dal 4 marzo 2025. In contemporanea con il lancio dell’espansione Immortal Pillars, il colosso americano ha rivelato che il gioco introdurrà il pantheon cinese con nuove divinità, unità mitologiche e mappe.I giocatori PlayStation 5 potranno accedere agli stessi contenuti delle versioni PC e Xbox, con aggiornamenti simultanei su tutte le piattaforme. Inoltre, chi acquista la Premiumotterrà cinque giorni di accesso anticipato a partire dal 27 febbraio, oltre a bonus esclusivi per la modalità Arena of the Gods.