Balza alla mente il famoso romanzo di Johann Wolfgang Goethe “Leelettive“. Partiamo da qui. In questo libro lo scrittore tedesco racconta la storia di una coppia sposata che trovandosi a convivere nella stessa casa con un altro uomo e un’altra donna vanno incontro al disfacimento della coppia di partenza e alla formazione di due nuove coppie. È una dinamica quella del romanzo che allude a un particolare fenomeno chimico per il quale due elementi associati, sotto l’azione simultanea di due altri elementi dotati di particolari proprietà, si scindono, associandosi con i due ultimi e formando due nuove coppie. Ma in merito a questa dinamica, cosa ci insegna l’etimologia della parola?deriva dal latino “adfinitas“, lemma che racchiude in sé la preposizione -ad, utilizzata nei verbi che esprimono moto, e “finis“, il limite o confine.