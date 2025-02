Fanpage.it - Affari Tuoi, la fidanzata di Giovanni: “Partecipai prima io ma non abbiamo violato il regolamento. I soldi sono tassati al 40%”

Jessica Falvo, ex pacchista che partecipò adnella passata edizione di Amadeus, ha risposto a Fanpage.it alla polemica nata dopo la partita del suo fidanzato, in onda ieri su Rai 1. "Non siamo sposati, ilvieta la partecipazione a chi ha legame di parentela" ha spiegato. E sulla vincita: "Quella in tv non è reale".