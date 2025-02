Serieanews.com - Affare Frattesi, retroscena sulle cifre: la Roma offriva due diversi scambi – ESCLUSIVA

allaormai è saltata (per ora), ma c’è unmolto interessante sulla trattativa orchestrata con l’Inter: c’erano due calciatori in ballo: ladue(Foto: Ansa) – serieanews.comNel mondo del calciomercato, non sempre le trattative più discusse si concretizzano. È il caso di Davidee del suo possibile ritorno alla, un’operazione che ha tenuto banco per settimane ma che alla fine non si è realizzata.Il centrocampista è rimasto all’Inter, dove sta conquistando sempre più spazio con prestazioni di alto livello. Ma dietro questa permanenza ci sonodi mercato che vale la pena analizzare.A far luce sulla vicenda è stato lo stesso Giuseppe Riso, agente del giocatore, che ha raccontato come l’idea di un trasferimento allafosse più un suo tentativo di trovare più minutaggio perche una reale apertura da parte dell’Inter.