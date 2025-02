Nuovasocieta.it - Aerospazio, Comunità energetiche rinnovabili, Idrogeno, Plastiche sostenibili e Riuso dell’acqua: presentate le piattaforme scientifiche di Unito

Il?Dipartimento di Biotecnologie di via Nizza 52 a Torino, ha recentemente ospitato la presentazione?a più di 300?imprese e istituzioni delle?dell’Università di Torino. Sono gruppi di ricerca interdisciplinari che riuniscono esperti provenienti da diversi settori scientifici, con l’intento di generare soluzioni innovative attraverso l’integrazione di competenze e conoscenze. Queste iniziative si focalizzano su temi di frontiera e verticali e si propongono di costruire legami con aziende ed enti per affrontare in maniera integrata alcune delle sfide più urgenti dell’innovazione, coinvolgendo tutti i?27 dipartimenti?dell’Università di Torino: la comunicazione del progetto è affidata anche all’agenzia Magma di Torino. Lerappresentano, per aziende ed enti, una corsia facilitata per sviluppare collaborazioni, potendo contattare?più di 300?tra ricercatori e ricercatrici focalizzati sui principali driver di innovazione:??(Aerospace@),??(REC@),??(H2@),??(SusPlas@) e?delle acque?(Water Reuse@).