Adesso a questo gli do una capocciata Grande Fratello furia Eva Grimaldi | ce l’aveva con lui

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella puntata delandata in onda il 3 febbraio 2025, si è verificato un acceso confronto tra Evae Iago Garcia. Durante una discussione particolarmente tesa, Eva ha esclamato: “Gli do una”, riferendosi a Iago. Questa dichiarazione ha immediatamente attirato l’attenzione sia dei concorrenti all’interno della Casa che del pubblico a casa. La tensione tra Eva e Iago era palpabile già da diversi giorni. Le divergenze tra i due sono emerse in seguito a disaccordi su questioni relative alla gestione delle attività quotidiane e alle dinamiche di gruppo all’interno della Casa.>> “Vincerà lui, non Helena”., per il concorrente ormai è trionfo: perché lei è crollata di colpoIn particolare, Eva ha accusato Iago di assumere atteggiamenti autoritari e di non rispettare le opinioni altrui.