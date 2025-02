Ilgiorno.it - Adescamento di minorenni. A processo trentaseienne

Arriva in Tribunale il caso del 36enne di Palazzolo arrestato in estate, ai domiciliari, con l’accusa di prostituzione minorile, produzione e detenzione di materiale pedopornografico, violenza sessuale (aggravata dalla minore età delle vittime) e revenge porn nei confronti della ex moglie. Il sostituto procuratore Alessio Bernardi ha chiuso l’inchiesta, suddivisa in due filoni, e ha chiesto il rinvio a giudizio. Per il secondo filone, quello che ha originato l’indagine, il professionista comparirà davanti al gup per l’udienza preliminare il 25 febbraio. Per la tranche più corposa si va al 27 marzo. La vicenda era venuta a galla in seguito alla denuncia della moglie che, nell’ambito di una separazione contrastata e in procinto di chiedere il divorzio, aveva accusato l’ex di revenge porn ed estorsioni sessuali.