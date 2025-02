Spazionapoli.it - Addio Napoli, non si torna più indietro: c’è la conferma

calcio notizie – Arrivano novità in casa azzurra sulla permanenza di un giocatore di Antonio Conte: si fa sempre più largo l’ipotesi.Illavora alla programmazione della prossima stagione. Dopo aver concluso il mercato invernale con un operato alquanto discutibile, i partenopei sono pronti alla grande rivoluzione in quel di giugno.Le prime novità sono state già annunciate quest’oggi dall’esperto di mercato che ha svelato l’di un giocatore molto apprezzato da Antonio Conte: saluterà a fine campionato.Mercato, il difensore diràa fine stagioneJuan Jesus lasceràal termine della stagione in corso. Questo quanto annunciato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Di seguito quanto sottolineato dal giornalista:Mercato, Juan Jesus dirà– Lapresse – spazio“Juan Jesus andrà in scadenza e dovrebbe profilarsi lo scenario d’“.