Ilrestodelcarlino.it - Addio al medico legale. Angelo Piermattei: "Empatia e umanità". Domani i funerali

Ha destato profonda commozione l’improvvisa scomparsa del71enne, di origini anconetane, che per per anni ha lavorato nella sede maceratese dell’Inail. "Tutti – ricorda Mariano Cingolani, presidente dei medici legali marchigiani – sono rimasti colpiti dalle capacità professionali die dall’. A lui ci legava una lunga e profonda amicizia dai tempi dell’università".si è specializzato con Mario Graev, a Macerata dal 1966 al 1982, e per un paio di anni è rimasto nell’ateneo maceratese come tecnico laureato. Dopo quell’esperienza ha lavorato nell’Inail, prima nella sede di via Fratelli Pianesi e poi in quella in via Carducci. "Era una persona estremamente competente – aggiunge Cingolani – molto esperta, lo caratterizzava la grande