Addio a Walter Mastroberardino pioniere del vino campano

Si è spento all’età di 92 anni, fondatore della cantina Terredora Di Paolo e figura di riferimento della viticoltura campana. Il decesso è avvenuto a Montefusco, borgo storico tra Avellino e Benevento, dove l’imprenditore ha trascorso gli ultimi anni della sua vita.Nato nel 1933, erede della storica famiglia– pilastro del settore enologico italiano –fu tra i primi a intuire il potenziale dei vini campani, imprimendo una svolta decisiva al comparto già dagli anni Cinquanta. Con determinazione e lungimiranza, contribuì a far conoscere le etichette irpine sui mercati nazionali e internazionali, partecipando a fiere, stringendo collaborazioni con ristoranti di prestigio e promuovendo il territorio attraverso enoteche selezionate.Oggi, grazie alla sua visione, Terredora Di Paolo esporta in oltre trenta Paesi, confermando l’Irpinia come eccellenza vinicola a livello globale.