Anteprima24.it - Addio a Walter Mastroberardino: Campania in lutto

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti L’Irpinia e latutta piange la scomparsa di, decano del vino. Aveva 92 anni e si è spento serenamente a Montefusco, borgo della Surte.“Don”, classe 1933, figlio del patriarca Michele, la cui famiglia è oggi punto di riferimento della vitienologia italiana, già negli anni Cinquanta, avendo compreso quanto fosse importante “conquistare” col vino campano le grandi città del centro-nord Italia, intraprese una intensa attività per collocare il suo prodotto nelle più importanti fiere italiane ed estere e nei ristoranti e nelle enoteche migliori del Paese«Chi lo ha conosciuto ragazzino lo ricordava spesso sui camion di famiglia assieme agli autisti, impegnato nelle consegne delle casse di vino, con i libri di scuola appresso, perché non bisognava rimanere indietro con gli studi», si legge in una nota diffusa dalla famiglia.