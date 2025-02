Lanazione.it - Addio a Luigi Chieli. La vita dedicata agli altri

I modi garbati, la presenza discreta, l’impegno costante per la sua Città di Castello. Lutto per la morte di, 71 anni, già dipendente (geometra) del Comune, è stato un rappresentante della Cisl a più livelli e da trent’anni era l’anima del circolo Angelini per il quale ha partecipato all’allestimento di quest’ultimo ciclo degli Arnesi della Musica (il primo evento era in svolgimento domenica).è stato uno dei protagonisti dellapubblica tifernate sia nel mondo sindacale con la Cisl, in particolare nel comparto del pubblico impiego, che alla guida del Distretto Scolastico dove si era reso promotore di diverse iniziative, (il concorso musicale “Enrico Zangarelli“, la “StraSanflorido“ per gli studenti). Innumerevoli le azioni compiute col circolo culturale Angelini, dal restauro del monumento di Elmo Palazzi alla meridiana di viale Diaz, poi incontri, presentazioni di libri, concerti, viaggi, tutti all’insegna della qualità, da lui sempre tenacemente perseguita.