Secoloditalia.it - Addio a Brian Murphy, il protagonista del celebre telefilm “George e Mildred” degli anni Ottanta

Leggi su Secoloditalia.it

L’attore britco, star della popolare sitcom “”, è morto all’età di 92nella sua casa nel Kent, a sud-est di Londra. La notizia della scomparsa, avvenuta domenica mattina, è stata annunciata oggi dalla Bbc. Rendendo omaggio al suo “talento e alla sua umanità”, l’amico e agente di, Thomas Bowington, lo ha descritto come un “uomo gioioso e profondamente di buon cuore”. Sui social la moglie Linda Regan, postando una foto di un loro bacio appassionato, ha scritto: “Il mio amore per te non morirà mai. Rip tesoro”. Dopo una carriera in teatro e al cinema,ha conquistato grande notorietà negliSettanta grazie a due sitcom britche: “Un uomo in casa”, trasmessa dal 1973 al 1976, e poi soprattutto il suo spin-off “”, in onda dal 1976 al 1979, che lo ha consacrato e reso famoso a livello internazionale vestendo i pdiRoper, marito nullafacente di, interpretata dalla straordinaria e istrionica Yootha Joyce (1927-1980).