Internews24.com - Adani sul derby: «Inter superiore al Milan. A Inzaghi infastidisce questa cosa»

Leggi su Internews24.com

di Redazionedice la sua sulandato in scena domenica trae finito in pareggio. Eccoha dichiaratoDurante il podcast Viva El Futbol Danieleha analizzato ilandato in scena domenica pomeriggio tra.PAROLE – «Ci sono stati 3instagione. Secondo me la miglior prestazione delin questi treè stata la prima con Fonseca, dove ha fatto una strategia rivoluzionaria, impensabile, indovinata che ha sorpreso l’. Poi idi Supercoppa e di ieri sono stati a favore dell’. Va sottolineato che tutti e 3 sono stati decisi alla fine. CI sono aspetti emotivi, tattici e poi altri aspetti, come il fatto che ilcondiziona un po’ l’. Ilha delle situazioni che danno fastidio all’. Quando Fonseca si è messo in quel modo le ha dato fastidio dal punto di vista tattico.