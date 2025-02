Ilnapolista.it - Adani: «Okafor non è un dribblomane, è anche infortunato. Non escludo Spinazzola ala quando rientrerà Olivera»

Leleha parlato a Viva El Futbol dell’ultimo acquisto del Napoli, Noah, in prestito con diritto di riscatto dal Milan.: «non è un, è. Nonala»«Tra l’altro. Almeno Saint-Maximin era più di ruolo. Restare però con la squadra attuale ti porta poi a cosa è successo alla fine del match contro la Roma, che non hai esterni e devi mettere Mazzocchi. Supponiamo che Kvara giocasse, entra Politano, entra Neres. sarebbe stata un’altra cosa. Poi c’èNgonge, ma forse Conte lo vede più indietro nelle gerarchie. I giocatori che seguiva il Napoli sul mercato, a Conte piacevano. e se proprio un mancato acquisto di uno di quelli ti costa 4 punti in classifica? Garnacho e Adeyemi andavano bene per Conte. Se vai indietro nel tempo, non ricordi una squadra che ha vinto uno scudetto, perde il giocatore più forte e non lo rimpiazza con qualcuno».