Inter-news.it - Adani: «Inter resta superiore al Milan! Un rigore non dato»

durante la nuova puntata di “vivaelfutbol” in diretta su Twitch, l’ex difensore – tra le altre – dell’ha espresso la sua opinione riguardo il derby traterminato 1-1.LA SUPERIOTÀ – Leleanalizza così la sfida traterminata in parità: «Ci sono stati tre derby quest’anno: il derby di andata, di Supercoppa Italiana e derby di ritorno. La miglior pzione è la prima con Paulo Fonseca in panchina, quando fece una strategia rivoluzionaria che sorprese l’. Quello di Supercoppa e quello di ieri sono stati a favore dell’, poi è giusto sottolineare che tutte e tre le partite sono state decise alla fine perché c’è anche l’aspetto emotivo oltre a quello tecnico-tattico. Ilcondiziona l’, le dà fastidio. L’al top della condizione e ispirata rimane, ma ildà noia in certi tratti di partita.