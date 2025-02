Juventusnews24.com - Adani bacchetta: «Juve non brava con l’Empoli sul 2-1. Ha una buona idea ma è molto indietro, vi spiego il motivo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24lanonostante la vittoria ottenuta contro: il commento sulla situazione dei bianconeriDaniele, nella sua analisi alla Domenica Sportiva, ha parlato così dellando i bianconeri nonostante il 4-1 sul.LE PAROLE – «Laconnon è stata nemmenosul 2-1, perché doveva fare prima il 3-1 e invece se l’è portato ancora fino alla fine, rischiando di farsi sfuggire un’altra partita, un altro risultato. Per me c’è da prendere di buono la volontà, ma la volontà ce l’hanno i miei amici amatori quando dopo il lavoro vanno ad allenarsi la sera e il mattino dopo si alzano alle sei per andare a lavorare. Deve essere alla base di un professionista. Secondo me laha una, un buon allenatore, unastrategia ma è comunque».