Ternitoday.it - Acquasparta, Consiglio comunale: “L’amministrazione non ha predisposto le condizioni per la ripresa delle sedute”

Leggi su Ternitoday.it

“L'amministrazione Montani a sei mesi dall'insediamento non haancora alcuna condizione per organizzare ladele le dirette streaming. La minoranza, su sollecitazione dei cittadini, aveva presentato una mozione, si era resa disponibile a collaborare per.