Dayitalianews.com - Achille Lauro e Celeste Dalla Porta girano nella fontana di Trevi: il video ispirato alla ‘Dolce Vita’

Vestiti di nero, nell’acqua delladi, bellissima interprete di Parthenope nell’omonimo film di Paolo Sorrentinoun.Il cantante sarà tra i concorrenti del prossimo Festival di Sanremo e, secondo alcune informazioni, sembra che stesse girando proprio ilclip del brano che porterà sul palco dell’Ariston: ‘Incoscienti giovani’. Al momento si tratta, però, solo un’indiscrezione.Le dichiarazioni dell’assessore Alessandro OnoratoQueste le dichiarazioni dell’assessore ai grandi eventi del Comune di Roma: Alessandro Onorato che definisce il, come anticipa il Messaggero: “Vincente per tutti, per la Sovrintendenza che incassa dei soldi per aver concesso un’area di pregio e per Roma stessa le cui immagini arriveranno dirette in milioni di telefoni”.