Ilfattoquotidiano.it - Achille Lauro a Sanremo 2025 con “Incoscienti giovani”: Il testo della canzone

è al suo quarto Festival di: sul palco dell’Ariston gareggerà con ““, una ballad appassionata e struggente.Oh. bambinaTutto quello che hai passato è un’universitàE tuo padre non tornava la seraL’hai visto solo di schienaLui non sa cosa è stare insiemeNo, lo so gli vuoi beneL’amore è come una pioggia sopra Villa BorgheseE noi stiamo annegando, naufragando è un romanzoSono solo a fare a botte con gli amici mieiSto strisciando verso il letto e non ci seiAmore mio veramenteSe non mi ami muoio giovaneTi chiamerò da un autogrillTra cento vite o giù di lìDi amore muori veramenteSe non ti amo fallo tu per meTi cercherò in un vecchio filmPer sempre noiOh. bambinaDormivamo in un PeugeotSì noi due ladri di fioriE ti ricordi o noNoi primaA dirsi mai una vita come i tuoiSì piuttosto disperati come noiAmore mio veramenteSe non mi ami muoio giovaneTi chiamerò da un autogrillTra cento vite o giù di lìDi amore muori veramenteSe non ti amo fallo tu per meTi cercherò in un vecchio filmPer sempre noiMaledetti(a fumare in quel bar)Noi che a pezzi(noi due pieni di guai)Maledetti, noia dirsi ancoraFammi una carezza amore mioMa che mi faccia maleMezza sigaretta e dopo addioPer noiNoi due orfanelli alla rouletteSiamo a Las Vegas sotto un ledAmore mio veramenteSe non mi ami muoio giovaneTi chiamerò da un autogrillPer sempre noidi D.