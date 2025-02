Ilrestodelcarlino.it - "Acconciatrici, spazio al lavoro a domicilio"

La riforma dell’acconciatura in discussione al Senato piace a Confartigianato che ribadisce le richieste per la crescita del settore e il contrasto all’abusivismo. "Le proposte presentate – spiega Sandra Castorri, presidente Confartigianato Benessere cesenate - puntano a migliorare flessibilità, qualità e tutela professionale. Contempla interventi su, formazione, affitto di poltrona e responsabile tecnico temporaneo. Prevede, che alle imprese abilitate sia consentito di operare fuori sede presso ildel cliente (per malattia, impedimenti fisici o cerimonie), strutture di cura, caserme o altre realtà convenzionate, nonché in spazi turistici, sportivi o fieristici, rispettando le norme igienico-sanitarie locali".