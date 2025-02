Leccotoday.it - Accoltellato in centro Calolzio: l'ipotesi di una "faida" dei kebab

Un uomoin pienocittà. Il sangue a terra. Il trasferimento a sirene spiegate in ospedale in gravi condizioni. Lo shock di residenti e passanti, per fortuna pochi in quel momento in cui si è vissuta una scena da far west. Il tutto, probabilmente, per una "trabari".