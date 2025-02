ACCADEMIA DEL PICCOLO GRANDE CLOWN

Leggi su Citypescara.com

deltorna con il secondo appuntamento dedicato ai grandi interpreti contemporanei di questa meravigliosa forma di espressione teatrale.In scena giovedì 6 febbraio alle ore 20.30 all’Auditorium Teresa Sarti Strada in viale Cà Granda 19 a Milano, sarà ospite Paolo dei Giudici, uno dei maggiori artisti italiani di un percorso – quello sul nuovo circo – che negli anni è diventato sempre più una commistione di generi differenti, di arti e competenze che si sono mischiate tra loro per dare vita a spettacoli vitali che partono dalla strada per arrivare nei maggiori Teatri del mondo.Paolo dei Giudici è quello che si definisce un artista completo: il suo lavoro parte dallo studio del movimento, senza però mai trascurare l’espressione attoriale e mimica del personaggio, in qualsiasi sua forma.