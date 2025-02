Ilrestodelcarlino.it - AC/DC, il leader inserì Imola nel tour dopo un giro in pista

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 4 febbraio 2025 – Tutto inizia con unin Lamborghini. Settembre 2013: in Autodromo arriva Brian Johnson, accompagnato in città da una troupe di Discovery Channel. All’epoca, il cantante degli AC/DC conduceva un programma tv sulle vetture-mito dell’automobilismo mondiale dal titolo ‘Cars that rock with Brian Johnson’. Il format è facile da immaginare: il cantante testa in prima persona i bolidi più veloci e costosi del pianeta. A, Johnson scende inal volante di una Gallardo, uno dei tanti gioielli della scuderia di Sant’Agata Bolognese. Lungo i tornanti del Santerno, scocca la scintilla. “Girare qui è un’esperienza unica, perché questo è il tempio della velocità – le parole del cantante –. Non ti lascia un attimo di respiro, soprattutto la curva della Rivazza, è incredibilmente impegnativo”.