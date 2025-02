Ilrestodelcarlino.it - AC/DC: il grande rock torna a correre in pista

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un anno dopo i 100mila di Campovolo, e a ormai due lustri di distanza dai 92mila di Imola, i leggendari AC/DCno in Italia. E scelgono per la seconda volta l’Emilia-Romagna (anziché lo stadio San Siro di Milano, come sembrava in un primo momento) per l’unica tappa tricolore del loro tour europeo. L’appuntamento per i fan della band australiana è, come nel 2015, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. La data da segnare in agenda è domenica 20 luglio. Angus Young (chitarra solista), Brian Johnson (voce), Stevie Young (chitarra ritmica), Matt Laug (batteria) e Chris Chaney (basso) riporteranno ilin una regione che già può contare sugli show autoctoni di Vasco Rossi (11-12 giugno allo stadio Dall’Ara di Bologna) e Luciano Ligabue (21 giugno, sempre Rcf Arena di Reggio Emilia).