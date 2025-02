Biccy.it - Abracadabra di Lady Gaga: come sta andando nelle classifiche

Sarà che è stata presentata ai Grammy Awards, oppure per il video musicale e il sound che ricordano la vecchiadi cui ci siamo innamorati tutti qualche anno fa, maha avuto un’accoglienza decisamente più calorosa rispetto a Disease da parte dei fan. Anchele cose stannopiuttosto bene per il nuovo singolo della Germanotta, che ha raggiunto la prima posizione su iTunes in 50 paesi e la top20 su Apple Music in 17 nazioni. Ottimi numeri anche su YouTube, dove il video musicale diha ottenuto 6,8 milioni di visualizzazioniprime 24 ore, con ben 700.000 like.’s “” has reached #1 on iTunes in 52 countries worldwide. pic.twitter.com/2v2yHuqOza— L?DY G?G? NOW (@nownet) February 3, 2025E ora andiamo tutti di stream e vediamo di non far floppare questo pezzone, altrimenti ci meritiamo 3 album jazz e un sequel di Joanne.