Ilfattoquotidiano.it - Abolire il ‘femminicidio’? Perché per uomini come Veneziani le donne devono vivere nella paura?

Non so se Marcelloabbia scritto l’articolo su La Verità ‘Il femminicidio è la fine del diritto: aboliamolo’ con una buona dose di disonestà intellettuale oppure di miopia intellettuale. Rimarremo nel dubbio che ci sia o che ci faccia. Un’amica giornalista mi invia su Whatsapp il pdf dell’articolo mentre sto leggendo il saggio di Mirella Serricontro. La lunga marcia dell’antifemminismo italiano, che affronta il tema della trasversalità del maschilismo che legapoliticamente schierati a destra o a sinistra, cattolici o laici.Sono trascorsi 80 anni dalla caduta del fascismo e l’internazionale dell’autoritarismo sta soffiando dagli Usa all’Europa sotto il vessillo della santissima trinità: sessismo, razzismo, classismo. Togliere diritti allee costringerle in uno stato di subalternità sono obiettivi dichiarati e fanno parte dell’agenda politica di Trump, Milei, Putin, di Orbàn, di Georgescu.