Formiche.net - Abissi profondi. La Repubblica Popolare alla conquista dell’underwater

Leggi su Formiche.net

La crescente attenzione per il dominio subacqueo rappresenta un trend comune a tutti i maggiori attori strategici globali. Quellaè infatti una sfida che darà vantaggi enormi a chiunque si dimostrerà in grado di mantenere la superiorità rispetto ai competitors, dall’aspetto economico a quello militare. Non stupisce dunque, che una potenza come laCinese stia dedicando una forte attenzione allo sviluppo delle sue capacità in questa dimensione.Già nel 2013, poco dopo aver assunto il potere, il segretario del Partito Comunista cinese Xi Jinping aveva delineato la sua visione di “Sogno Cinese” che prevede l’affermarsi del Paese come una forte potenza marittima, sottolineando la necessità di “esplorazione, sfruttamento e protezione del mare” nella più ampia strategia di sviluppo del Paese.