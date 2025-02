Lanazione.it - A Terni senza tifosi. Il divieto del prefetto

Contro la Ternana, nel posticipo della 26a giornata in programma lunedì 10 febbraio in Umbria, l’Arezzo dovrà fare a meno dei suoi. Ildiha infatti disposto ildi vendita dei titoli d’accesso per lo stadio "Libero Liberati" diai residenti in provincia di Arezzo, nemmeno per il settore ospiti e se muniti di tessera del tifoso. Il provvedimento – si legge nel comunicato stampa della Prefettura di– è stato emesso per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive". Nei giorni scorsi, infatti, l’Osservatorio aveva inserito Ternana-Arezzo tra le partite da rinviare alle valutazioni del Casms, che ha appunto rilevato profili di rischio.