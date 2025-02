Sport.quotidiano.net - A Schilpario i Mondiali Junior & Under 23. Dominio norvegese. Doppio oro nella Sprint

La garadegliparla vichingo. I primi due ori assegnati ai Campionati del mondo23 di Bergamo –, quelli della garaa tecnica classica, parlano infatticon Malin Hoelsveen nel femminile e Filip Skari nel maschile. Su una pista degli Abeti tirata a lucido e con un cielo sereno, i due “Norge“ hanno dimostrato la bontà di una scuola che sta dettando legge in molte discipline sportive e che ha praticamente monopolizzato i podi. Alla finale femminile sono approdate quattro norvegesi, una canadese e una statunitense. In finale Malin Hoelsveen ha preceduto le connazionali Iselin Bjervig Drivenes e Milla Grosber Andreassen. Benino le azzurre in gara. Semifinale per Beatrice Laurent e Marit Folie, rispettivamente settima e nona alla fine, mentre si è fermato ai quarti il cammino di Romina Bachmann (17) e Marie Schwitzer (23).