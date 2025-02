Ilrestodelcarlino.it - A Palazzo de’ Toschi. Peggy Franck ’denuda’ lo spazio

Viene subito da pensare che il lavoro dinella sala convegni della Banca di Bologna aDe’, sarebbe bello vederlo dall’alto verso il basso, per cogliere nella sua interezza questa sala spogliata di tutto che diviene cornice di 'In a Naked Room', l’opera che dà il titolo alla mostra aperta da oggi. Su fogli di alluminio, olandese classe 1976, ha usato scope e mocio per pulire, come pennelli, intrisi in colori acrilici che ha espanso in unodi oltre 18 metri di lunghezza e oltre sei metri di larghezza, mostrando subito cosa c’è alla base del suo lavoro. Ovvero "il segno pittorico, fluido e volatile, con pennellate libere, multidirezionali e instabili che sembra collocarsi nell’alveo dell’espressionismo astratto" come racconta il curatore Davide Ferri.