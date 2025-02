Ilnapolista.it - A Napoli De Laurentiis è tornato pappone. A Milano Zalewski è diventato Roberto Carlos

De. AA giudicare dagli ultimi due giorni, ilha ben poche chance di vincere lo scudetto pur essendo prima in classifica. Ci riferiamo alle critiche piovute sulla squadra e soprattutto sull’allenatore dopo il pareggio 1-1 contro la Roma. Pareggio arrivato dopo sette vittorie di fila. E soprattutto al ritorno del papponismo che ha travolto Deper il mercato di gennaio che ha evidentemente indebolito ilcon la partenza di Kvaratskhelia e l’arrivo di Okafor.Due reazioni a due passaggi a vuoto che ci ricordano quanto sia più complesso vincere in alcune piazze disabituate al successo (ma anche Roma). Con qualche specificità locale. Non ci accodiamo al “De” ma comprendiamo le ragioni degli scontenti (non di chi insulta).