A Milano vietati i cani nei parchi Il Garante del verde fa infuriare i cittadini | Dove li portiamo? L’intervento del Comune

Vietare l’accesso deiaipubblici. Una richiesta che fa discutere quella deldeldi. L’organo, composto da tre esperti nominati dal sindaco Giuseppe Sala, ha chiesto che venga aggiornato il Regolamento delin modo «che vieti l’accesso alle aree verdi agli animali di affezione e in particolare aiove non espressamente permesso». Sarebbero salve, dunque, le centinaia di areedella città, ma gli amici a quattro zampe non potrebbero scorrazzare, nemmeno tenuti al guinzaglio, nei polmoni verdi del. È già chiaro che in certi casi servirebbero delle eccezioni. Altrimenti come farebbero padroni e cagnolini a raggiungere i recinti appositi quando questi sono dentro i? Perché vietare ineidiL’idea delviene avanzata «per la salvaguardia della biodiversità: la tutela fauna selvatica ed evitare danni alle piante erbacee, arbustive e arboree; per prevenire danni agli impianti di irrigazione; per la tutela della salute dei».