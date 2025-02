Ilnapolista.it - A gennaio il City spende 216 milioni di euro per l’umore di Guardiola. E non c’è Cambiaso, strano

La Premier, e l’ecosistemain particolare, sono ovviamente un altro pianeta, e quindi non è il caso di lanciarsi in inutili paragoni. Fatto sta che per tirare su il morale di, il club ha speso solo a180di sterline, al cambio circa 216di. Merito, se così si può dire, dell’acquisto all’ultimo minuto del centrocampista spagnolo Nico González dal Porto.Il, scrive il Telegraph, ha reagito alla sua prima crisi sotto la guida di Pepeffettuando la più grande spesa a metà stagione per i trasferimenti, con una spesa pressoché identica a quella del resto della Premier League messa insieme.Il quotidiano cita anche, così come Douglas Luiz, ma scrive che ilè disposto ad aspettare l’estate per l’eventuale offerta da presentare alla Juventus.