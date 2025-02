Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist parallelo a squadre Mondiali Saalbach, programma, streaming

Si alza il sipario suidi sci. Una giornata che vedrà l’assegnazione delle prime medaglie, quelle del. Saranno quattordici le formazioni al via e tra queste c’è anche l’Italia che schiera un quartetto composto da Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Lara Della Mea e Giorgia Collomb.L’Italia è la testa di serie numero tre nel tabellone e comincerà il suo cammino contro l’Ucraina negli ottavi. Una sfida che non dovrebbe creare troppi problemi agli azzurri, che invece poi nei quarti dovranno vedersela con ogni probabilità contro la Francia, in uno scontro nel quale l’Italia può ampiamente giocarsela.La semifinale dunque è alla portata per la squadra azzurra, visto che comunque l’Italia ha evitato tante possibili insidie come Stati Uniti, Svezia, Germania, che invece affronteranno rispettivamente nei quarti Norvegia, Austria e Svizzera, per tre sfide veramente spettacolari, visto che tutte queste sei nazioni hanno tutte la possibilità di lottare per la medaglia d’oro.