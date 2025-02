Ilrestodelcarlino.it - A caccia di fondi per Villa Maroni

L’avevano detto, gli amministratori comunali che avrebbero provato a intercettareper riqualificare, alla Corva, e così alla prima occasione utile, hanno presentato la richiesta per un finanziamento, impegnandosi anche a una compartecipazione "non inferiore al 10%" è la precisazione. Il bando a cui vuole attingere preziose risorse il sindaco Massimiliano Ciarpella è quello emesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che finanzia piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso. E, da questo punto di vista, risponde a questi canoni. Per il bando sono stati stanziati 210milioni di euro per un importo minimo per i progetti ammessi a finanziamento di 1,5milioni fino a un massimo di 10milioni. "Un’opportunità per intercettare risorse tese a rigenerare un immobile che non è mai stato utilizzato, che va rimesso a disposizione della collettività.