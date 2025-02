Rong>tecnici

Lanazione.it - A bordo della nave. I tecnici di ’Neri’ sulla Guang Rong. Primo sopralluogo

Si terrà stamani ildeiRong>Rong> ditta Neri per visionare le casse dei serbatoiRong>Rong>. Si tratta delRong> del mercantile finito contro il pontile di Marina di Massa. Dalla Capitaneria di porto di Marina di Carrara confermano che stamani si salirà aRong> del cargo per capire la procedura di rimozione delle oltre cento tonnellate di gasolio presenti nei serbatoi che costituiscono una bomba a orologeria sul profilo ambientale. Questa la priorità degli addetti ai lavori che al momento stanno valutando come si potrà rimuovere il carburante, operazione che certo non si presenta come semplice. Nelle ultime ore, secondo quanto emerso, sono state inoltre effettuate ulteriori immersioni dei sommozzatori per verificare lo statoRong>Rong>: in particolare le ottime condizioni meteo e del mare, con un netto miglioramentoRong> visibilità, hanno permesso ieri mattina un’ispezione approfondita, soprattutto al lato sinistro esternoRong>Rong>.