A 21 anni vince alla lotteria: "Ogni mese incasso 12mila euro. Ecco com'è cambiata la mia vita"

Setanto vi capita di domandarvi come cambierebbe la vostraseste, allora questa storia fa al caso vostro. È la storia di James Evans, un ragazzo di 25originario dello Staffordshire, contea dell’Inghilterra settentrionale.Il 10 dicembre 2020 il giovane, che all’epoca aveva 21, ha azzeccato i sei numerinti al “Set For Life” (che tradotto significa “Sistemato a”),che fa parte del National Lottery britco.Da allora Evans incassa10mila sterline, pari a circa. E sarà così per trent’, fino al 2050.Il ragazzo ha raccontato la sua nuovaal tabloid The Mirror. Dopo la vincita ha abbandonato il suo lavoro da giardiniere, che era l’attività di famiglia, per seguire il suo sogno di diventare istruttore di sci.