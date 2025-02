Liberoquotidiano.it - 7mila euro per un finto contratto all'immigrato: tesoriere Pd arrestato, i dettagli dello scandalo

La grande abbuffata del «click day». Sgominata da carabinieri e Guardia di Finanza una gang (45 indagati, 36 arresti) che si è arricchita sfruttando il Decreto Flussi per l'ingresso regolare di immigrati in Italia. Un affare, rivelano gli investigatori di Salerno, da «diversi milioni» ai danni di almeno 2mila extracomunitari, costretti a pagare fino aper poter ottenere falsi permessi di soggiorno. Nella rete è finito anche ildel Partito democratico della Campania, Nicola Salvati, sospeso dal commissario regionale dem, Antonio Misiani, e sollevato dall'incarico. Salvati, che ora si trova ai domiciliari, è indicato dai magistrati insieme al padre Giuseppe come il commercialista di fiducia del gruppo, cui era demandato il compito «di emettere (.) fatture false» così «contribuendo», si legge nell'ordinanza di custodia cautelare, «a nascondere in maniera efficace (almeno apparentemente) il riciclaggio del denaro ottenuto illegalmente» sfruttando i manovali stranieri.