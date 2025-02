Lanazione.it - 4 febbraio, il compleanno di Facebook

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 32025 - Ventuno anni fa uno studente di Harvard, Mark Zuckerberg, insieme ad un gruppo di amici decise di lanciare una rete sociale dedicata al mondo universitario. A gennaio del 2004 registrò il dominio the.com, il 4il sito aprì ufficialmente i battenti. Il successo fu immediato: da lì a poco si sarebbe allargato ad altre università americane per poi avere la diffusione mondiale che conosciamo, aprendo alla valanga social media. Oggiè una delle società che vale di più al mondo, ha stravolto la società e il concetto di privacy, amicizia, informazione, politica, lavoro, con la nascita di nuove professioni all'insegna dei like, e ridefinito il concetto di reale e virtuale. Mark Zuckerberg, nato il 14 maggio 1984 a White Plains, Stato di New York, ha iniziato ad il usare computer e a scrivere software alle scuole medie, mentre all'università era noto per recitare a memoria versi di poemi epici come l'Iliade.