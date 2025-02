Movieplayer.it - 28 Anni Dopo: facciamo il punto sul terzo film, diretto nuovamente da Danny Boyle

Che cosa sappiamo delcapitolo della trilogia horror firmata da Alex Garland? Quando inizieranno le riprese?l'annuncio del ritorno del franchise horror inglese di 28 giornii fan non stanno più nella pelle. ormai è in corso il countdown per l'arrivo al cinema di 28, che vede il ritorno dialla regia e del creatore della saga Alex Garland come autore. La pellicola in arrivo nelle sale italiane il 19 giugno è stata girata con un iPhone 15 e darà il via a una nuova trilogia. Mentre le star Jodie Comer, Ralph Fiennes e Aaron Taylor-Johnson si apprestano a promuovere la pellicola, uno deipiù attesi al cinema del .